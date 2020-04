Balcony Music: primo in classifica dopo tre settimane ancora l'Inno di Mameli

Torna la prima e unica classifica dai balconi, dalle terrazza e dalle finestre d’Italia grazie alle segnalazioni che arrivano da tutta Italia dai referenti della Indie Music Like la classifica che segnala ogni settimana i migliori 250 singoli indipendenti ed emergenti in uscita degli ultimi giorni.



Alla terza settimana di quarantena anche i gusti musicali cambiano così come sono cambiati gli eventi live sui balconi mentre stanno crescendo a vista d’occhio i dj set dai balconi, dalle terrazze e dalle case con la partecipazione in streaming di tantissime persone come accade per le dirette live. Inoltre il clima non certo sereno che si sta vivendo ha reso le scelte certamente meno scontate.



Ecco la classifica della terza settimana della Balcony Music che vede però sempre saldamente in testa l’Inno di Mameli cantato da ogni parte d’Italia nelle più diverse occasioni, compresi moltissimi compleanni festeggiati “in solitudine”, mentre al secondo posto arriva Il Silenzio di Nini Rosso, cantante e trombettista degli Anni Sessanta, con uno storico brano di oltre 50 anni fa siglia di una famosissima trasmissione Rai, e al terzo si impone un brano della metà degli Anni Settanta di Ombretta Colli che ha impazzato dalla Spagna a mezza Europa tornando in auge anche in Italia e che trova addirittura Maurizio Costanzo tra gli autori.



In classifica resta su Azzurro grazie alla reinterpretazione on line di qualche giorno fa di Paolo Conte ed entra anche Ennio Morricone scelto per le terrazze con la sua C’era una volta in America, nonostante il suo ostracismo alla musica sui balconi.



Ecco la Top Five Balcony Music della Terza Settimana :

1 – Fratelli d’Italia (Mameli/Novaro) – Tradizione popolare



2 – Il Silenzio (Rosso/Brezza) – Canta e Suona Nini Rosso – Edizioni: Titanus/Durium/Sprint/BMG



3 – Facciamo finta che… (Pisano/Costanzo/Simonetta) – Cantata da Ombretta Colli – Edizioni Usignolo /Curci



4 – Azzurro (Conte/Pallavicini) per il Clan Edizioni Musicali, cantata da Adriano Celentano



5 – Il cielo e’ sempre piu’ blu (Rino Gaetano) –

