Gli anni più belli è il nuovo inedito di Claudio Baglioni, in uscita il 3 gennaio. Il brano dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, al cinema dal 13 febbraio. La canzone è una delle dodici tracce che compongono il nuovo album di inediti del cantautore, in uscita in primavera.



Dodici canzoni, come le dodici note e come le serate a giugno alle Terme di Caracalla a Roma di Dodici Note, tutti i classici di Claudio Baglioni, per la prima volta in un’inedita e raffinata dimensione classica: grande voce, solisti d’eccezione, grande orchestra e coro. Una ‘prima nella primà: per la prima volta in assoluto, infatti, la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista. Queste le date: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA