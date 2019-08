Auditorium Parco della Musica, dal 15 settembre la nuova stagione: si parte con Marc Ribot, a Natale Max Gazzè e Alex Britti

Riapre al pubblico tra due settimane l'Auditorium Parco della Musica con una nuova stagione di grandi concerti e protagonisti della scena musicale internazionale. Il cartellone si apre con Marc Ribot, in scena il 15 settembre. Tra i grandi appuntamenti dell'autunno: Motta (28/9), Alberto Urso (29/9), José Gonzàlez (30/9), Brad Mehldau Trio (3/10), Art Ensemble of Chicago (4/10), Dardust (6/10), Luca Barbarossa (11/10), Francesco Renga (3 e 4/11), Jethro Tull (7/11), Nek (8/11), Glen Hansard (12/11), Rickie Lee Jones (16/11), Premiata Forneria Marconi (18/11), Archive (3/12), Vinicio Capossela (8/12). Ma si arriva anche all'inverno e al Natale con le prime sorprese annunciate come il concerto di Max Gazzè e Alex Britti con ospiti il batterista Manù Katchè e il trombettista Flavio Boltro, il 26 dicembre.



Da settembre in arrivo anche i consueti festival stagionali: dall'8 al 12 all'Auditorium e alla Casa del Jazz la XXII edizione di Una Striscia di Terra Feconda, il prestigioso festival franco-italiano con produzioni originali di artisti di primo piano e giovani talenti dei due Paesi. Tra i protagonisti: Enrico Pieranunzi, Jacky Terrason, David Riondino (8/9), Paolo Damiani, Rosario Giuliani, Michele Rabbia, Theo Ceccaldi, Eric Seva, Javier Girotto (9/9), Federica Michisanti, Pierrick Pedron (10/9), Francois Courneloup (11/9), Ada Montellanico, Michel Godard, Rita Marcotulli, Michel Benita, Luciano Biondini, Roberto Gatto (12/9).



Tanti gli appuntamenti previsti per il Romaeuropa Festival all'Auditorium Parco della Musica. Il primo, dal 17 al 19 settembre, è con Furia della coreografa brasiliana Lia Rodrigues che riflette sulla natura di un gruppo di individui che si confrontano con la loro solitudine. A seguire, Bruno BeltrÆo / Grupo de Rua (25-26/9), Lubomyr Melnyk + Craig Leon (28/9), Vanessa Wagner e Murcof (29/9), Katia e Marielle Labèque, Bryce Dessner, David Chalmin (10/11), Aurelién Bory / Shantala Shivalingappa (13-15/11) fino alla maratona finale che si chiuderà con il concerto di Ryuichi Sakamoto e Alva Noto (24/11). Ritorna dal 10 al 24 settembre anche Jammin', la rassegna dedicata ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, giunta alla sua XVII edizione. Dal 19 al 22 settembre 14 ristoranti della capitale e i loro chef residenti proporranno 56 piatti gourmet per uno degli eventi più attesi dell'anno: Taste of Roma.



Dopo la Festa del Cinema prevista a ottobre è in arrivo a novembre il Roma Jazz Festival che dedica questa edizione al tema del confine e del suo attraversamento con le musiche tra gli altri di Radiodervish (1/11), Dianne Reeves (2/11), Antonio Sanchez (4/11), Linda May Han Oh (5/11), Dave Holland (6/11), Archie Shepp (11/11), Tigran Hamasyan (13/11), Elina Duni (16/11), Abdullah Ibrahim (17/11), Ralph Towner (18/11), Carmen Souza (24/11). Per dicembre infine sono già in vendita i concerti del Roma Gospel Festival in programma dal 22 al 31 in cui faranno da colonna sonora al Natale i Chicago Mass Choir (22-25/12), South Carolina Mass Choir (25/12), Dennis Reed & Gap (27-29/12), Danell Daymon & Greater Works.

