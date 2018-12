Nasce ​il Sindacato Nazionale Italiano Artisti Modelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica 16 dicembre, presso la sede dell’accademia musicale, Why Not? di Roma (via Antonio Pacinotti, 3c), dalle ore 16:00 alle ore 20:00, in collaborazione con la EV Fashion Events & Management e Studio Sound e Radio Crik Crok, si terrà il primo SNIAM MEETING con conferenza stampa di presentazione del neonato Sindacato Italiano Artisti Modelli.Un cocktail di benvenuto aprirà l’evento free entry, che sarà arricchito da videointerviste, esibizioni musicali da parte degli artisti dell’Academy e Quadro Moda.Lo S.N.I.A.M. acronimo di Sindacato Nazionale Italiano Artisti e Modelli, nasce per combattere lo sfruttamento artistico in generale offrendo un servizio previdenziale ed assistenziale anche in caso di contenzioso. Il progetto, esteso a livello nazionale, ha l’intento di salvaguardare gli interessi degli artisti in generale e dei modelli che ne entreranno a far parte con l’iscrizione. L’obiettivo comune è quello di diffondere l’esistenza del Sindacato, farlo conoscere e promuovere le adesioni. I Soci Fondatori che hanno costituito la scorsa primavera lo SNIAM, sono professionisti del settore artistico in generale: Luca Ventura (Presidente), Vincenzo Falanga, (Direttore Generale), Simone Missori, Daniele Rossetti, Natascia Malizia, Romina Malizia, Leandro Iorio, Sara Missori, Adriano Ferdinandi, Elisabetta Viccica e David Pironaci. Sniam Meeting A seguito della Conferenza Stampa e cocktail di benvenuto vi saranno una serie di esibizioni musicali degli artisti dell’Accademia Why Not? tra cui lo stesso Direttore David Pironaci insieme a Chiara Conserti. Il defilè e quadro moda sarà a cura di Evha & Eva Fashion Curvy.