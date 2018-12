Arriva “Paranoia Airlines”, il nuovo album di Fedez: i fan possono "sbloccarlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da oggi, venerdì 21 dicembre, è disponibile il presave su Spotify il preadd su Apple Music e il preorder su iTunes del nuovo attesissimo album di Fedez, “Paranoia Airlines”, in uscita il 25 gennaio 2019.Per l’occasione, i fan saranno diretti protagonisti e potranno determinare la data di pubblicazione del nuovo inedito. All’interno del seguente link http://fedezparanoiaairlines.sonymusic.it/ è presente una barra di caricamento: più gli utenti prenoteranno in anticipo il disco in digitale, più la barra si riempirà velocemente e, una volta raggiunto il 100%, verrà sbloccata la traccia “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd. Il brano vede la collaborazione di Tedua, tra i più importanti esponenti della trap italiana, disco di platino con l’ultimo album “Mowgli – Il disco della giungla” e di Trippie Redd, artista americano che ha debuttato con il suo album d’esordio “Life’s a Trip” alla posizione #4 della Billboard 200 e ha duettato con uno degli artisti più influenti della recente scena hip hop statunitense, XXXTentacion nel brano “Fuck Love”. “Paranoia Airlines”, sarà pubblicato venerdì 25 gennaio ed è stato anticipato dal singolo “Prima di ogni cosa”, certificato disco d’oro, che ad oggi conta oltre 11.5 mln di stream su Spotify e 22 mln di visualizzazioni su YouTube.Fedez ha inoltre annunciato il tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019. Qui tutte le date:CALENDARIO:Venerdì 15 Marzo 2019, Firenze, Nelson Mandela ForumSabato 16 Marzo 2019, Torino, Pala AlpitourGiovedì 21 Marzo 2019, Bologna, Unipol ArenaSabato 23 Marzo 2019, Montichiari (BS), PalaGeorgeGiovedì 28 Marzo 2019, Ancona, PalaRossiniSabato 30 Marzo 2019, Eboli, PalaSeleMartedì 2 Aprile 2019, Acireale, Pal’Art HotelVenerdì 5 Aprile 2019, Roma, PalaLottomaticaLunedì 8 Aprile 2019, Milano, Mediolanum ForumSabato 13 Aprile 2019, Padova, Kioene ArenaDomenica 14 Aprile 2019, Conegliano, Zoppas ArenaDopo i primi ep e mixtape, Fedez auto-pubblica nel 2011 il suo primo album “Penisola che non c’è” e nello stesso anno anche “Il Mio Primo Disco da Venduto”, a cui partecipano molti artisti della scena rap italiana. Nel 2012 ottiene 4 nomination agli Mtv Hip Hop Awards: Best New Artist, Best Live, Video of The Year e Song of The Year e, con il brano “Faccio Brutto”, si aggiudica video dell’anno e canzone dell’anno. È del 2013 il singolo “Si scrive schiavitù si legge libertà”, seguito da “Dai cazzo Federico”, ma è con “Cigno Nero”, che ottiene un successo straordinario. A marzo dello stesso anno, esce l’album “Sig. Brainwash – L’arte di accontentare”, a cui collaborano Elio e le Storie Tese, Punkreas, J-Ax e Guè Pequeno. Nel 2015 è la volta di “Pop-Hoolista”, il suo quarto album, con cui scala le classifiche conquistando il quadruplo disco di platino, al cui interno è compreso il singolo “Magnifico”. Nell’estate 2016 esce “Vorrei Ma Non Posto”, il singolo da record con 7 certificazioni platino e oltre 170 milioni e mezzo di views, che porterà l’artista a scrivere a 4 mani insieme a J-Ax “Comunisti col Rolex”, il disco più venduto del 2017 in Italia e certificato triplo disco di platino. Fedez torna ad esibirsi da solo dopo l’ambizioso Tour del 2017 al fianco del collega J-Ax, con cui ha entusiasmato oltre 230 mila persone e una data-evento di chiusura “La Finale” allo Stadio San Siro di Milano, il concerto dei record con oltre 78 mila presenze.