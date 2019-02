Arisa, Mi sento bene: il testo della canzone di Sanremo 2019

Ultimo aggiornamento: 5 Febbraio, 01:07

Mi sento benedi Arisa – A. Flora – M. Buzzanca – L. VizziniCredere all’eternità è difficileBasta non pensarci più e vivereE chiedersi che senso ha? È inutileSe un giorno tutto questo finiràRitrovare un senso a questo assurdo controsensoÈ solamente la più stupida folliaSe non ci penso più mi sento beneGuardo una serie alla tv e mi sento beneLeggo un giornale, mi sdraio al mareE prendo la mia vita come vieneSe non ci penso più mi sento beneCosa ne saràDei tanti giuramenti degli amantiDi tutti i miei rimpiantiDell’amore e della crudeltà?Cosa ne saràDei sogni nei cassetti, poverettiDei grandi amori persiQuando questo tempo finirà?Se non ci penso più mi sento beneMi sveglio presto il lunedì e mi sento beneLe strade piene quando è NataleMagari non è niente di specialeMa tutto questo mi fa stare beneSe non ci penso più mi sento beneSe sto al telefono con te mi sento beneI baci in corsa, le calze a reteGli inviti a cena per fare l’amoreSentirmi bella mi fa stare beneCosa ne saràDei pomeriggi al fiume da bambinaDegli occhi di mia madreQuando questo tempo finirà?Se non ci penso più mi sento beneSe faccio quello che mi va mi sento beneBalliamo un tango sotto la neveNon penso a niente e tutto mi appartieneE più non penso e più mi sento beneE non pensare più a cosa direSentirmi libera da me, come i bambiniRestare nudi, lasciarsi andareE non aver paura di invecchiareAccarezzare tutto e stare beneForse è tutto qui il mio vivereQuasi elementare, sempliceRidere non è difficileSe cogli il buono di ogni giornoEd ami sempre fino in fondoAdesso voglio vivere così