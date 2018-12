Ariana Grande, niente Las Vegas: la cantante cancella il concerto

Ariana Grande ha cancellato lo spettacolo previsto per oggi all’hotel Cosmopolitan di Las Vegas per «motivi di salute imprevedibili». La 25enne cantante ha pubblicato ieri sera un post su Instagram con il quale si scusa per la cancellazione: «Cara Las Vegas - ha scritto - in questo momento ho alcuni problemi di salute e non potrò vederti questo fine settimana. Ti amo e quindi non vedo l’ora di rivederti e fare lo show l’anno prossimo». Lo spettacolo è stato rinviato ma ancora non c’è una data, ha chiarito l’hotel in una nota. © RIPRODUZIONE RISERVATA