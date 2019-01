Ariana Grande, Childish Gambino e i Tame Impala i protagonisti del Coachella Festival ad aprile in California

Saranno Ariana Grande, Childish Gambino e i Tame Impala gli headliners dell'edizione 2019 del Coachella Music and Arts Festival. L'appuntamento negli Empire Polo Fields di Indio, in California, quest'anno è fissato nei weekend del 12-14 aprile e del 19-21 aprile. Tra i nomi presenti in cartellone, pubblicato integralmente sul profilo instagram del festival, ci sono tra gli altri Janelle Monáe, Mac DeMarco, Bad Bunny, The 1975, Weezer, Zedd, Diplo, Khalid, Pusha T, J Balvin, DJ Snake, Jaden Smith e Idris Elba.



Ad Ariana Grande spetta la giornata conclusiva dell'evento, quella domenicale. L'attrice e cantante che ha raggiunto il successo grazie alle fortunate sitcom di Nickelodeon, sarà la terza donna headliner a Coachella, dopo Beyoncé e Bjork, rispettivamente nel 2002 e nel 2007. Il grande assente sarà il rapper e produttore Kanye West, il marito di Kim Kardashian che non avrebbe raggiunto l'accordo con gli organizzatori dell'evento. Oggetto del contendere le dimensioni del palco, ritenuto da West troppo piccolo e

artisticamente limitante

.

