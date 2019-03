Arena di Verona, da Aida a Carmen una stagione tra opera e omaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre mesi, cinque titoli d’opera, tre eventi speciali, 51 alzate di sipario, 80 solisti da tutto il mondo tra cui Anna Netrebko, Plácido Domingo, Lisette Oropesa, Leo Nucci, Vittorio Grigolo, Aleksandra Kurzak, Jusif Eyvazov, Saioa Hernández, Erwin Schrott, Hui He, Dmitry Belosselskiy, Tamara Wilson, Luca Salsi, Maria José Siri, Pavel Petrov, Amartuvshin Enkhbat, che daranno vita a “”, “”, “”, “”, “”.È il 97esimo Arena di Verona Opera Festival, che si inaugura il 21 giugno nel celebre anfiteatro romano con Daniel Oren direttore musicale e Andrea Battistoni, Marco Armiliato e Piergiorgio Morandi tra le bacchette che saliranno sul podio areniano questa estate per diverse produzioni. La kermesse parte il 21 giugno con il nuovo allestimento firmato da Zeffirelli de “La traviata” verdiana, sintesi di 60 anni di meditazione sull’amato soggetto, vedrà sul palcoscenico il soprano polacco Aleksandra Kurzak, finissima musicista oltre che cantante e voce contesa dai migliori teatri del mondo; quindi l’americana Lisette Oropesa, vera star dell’ultimo festival rossiniano di Pesaro, la croata Lana Kos, molto legata al palco areniano e che ascolteremo anche in “Carmen”, quindi la russa Irina Lungu, più volte applaudita dal pubblico veronese: un quartetto di grandi voci e grande presenza scenica, assolutamente necessarie per un palco che, meglio di ogni altro, sa esaltare la nouvelle vague dell’opera, così attenta alla recitazione e così vicina all’immaginario cinematografico.L’altra grande prima il 22 giugno sarà “Aida” di Verdi, magnificamente ideata dal regista Gianfranco de Bosio nel 1982 reinterpretando il progetto originale della prima “Aida” in Arena creata da Ettore Fagiuoli nel 1913, che quest’anno proporrà qualche interessante elemento di novità. Tra gli altri eventi che arricchiranno il Festival, “Plácido Domingo 50 Arena Anniversary Night”, che celebra i 50 anni dal debutto areniano di Domingo, vera e propria leggenda del panorama operistico internazionale. E ancora, la star della danza Roberto Bolle and Friends torna per due date, e infine un appuntamento con i Carmina Burana di Carl Orff, titolo estremamente pop.