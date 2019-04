Arena di Verona, per l'extralirica in cartellone spicca Elton John

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è la star che spicca nel calendario degli eventi extralirica in programma all’Arena di Verona tra questa primavera e luglio. Nove artisti per un totale di 14 serate che si apriranno l’1 maggio con. Poi, in successione,il 18 e 19 maggio,con tre serate dal 24 al 26 maggio,il 27 maggio e Elton John, che salirà sul palcoscenico dell’anfiteatro il 29 e il 30 maggio per due concerti soldout da tempo.I live saranno interrotti il 2 giugno per l’arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia, per riprendere il giorno successivo. Il 3 e 4 giugno, infatti, ci saranno i Music Awards. Si passerà poi a luglio quando ad esibirsi saranno nella sera del 14e gliper il loro 25mo anniversario, il 22 toccherà invece ae il 29 saliranno sul palcoscenico dell’Arenaconper lo spettacolo «Cantano Fabrizio». La seconda parte della stagione dei concerti pop riprenderà a settembre per concludersi a ottobre, già anticipati gli appuntamenti con, tra gli altri, Nek, il duo comico Pio e Amedeo, il ritorno del Power Hits Estate di Rtl, lo spettacolo di Coez e il coinvolgimento di uno dei più grandi ballerini al mondo, Sergei Polunin. «Un cartellone ricco e di grande qualità - ha detto il sindaco di Verona, Federico Sbbarina - che porterà nel nostro gioiello per eccellenza, l’Arena, un mix di cantautori italiani e artisti internazionali. Nel programma è stato inserito anche l’evento del Giro d’Italia, proprio perché si tratta di una manifestazione di grande prestigio, per la quale stiamo lavorando molto». «Dopo i grandi eventi congressuali e fieristici - ha aggiunto -, siamo pronti a dare il via alla stagione musicale, con il festival lirico e i grandi concerti. Eventi per i quali la nostra città è la numero uno e si conferma la capitale assoluta, un grande orgoglio per tutta la cittadinanza». Il Il responsabile degli eventi extralirica di Fondazione Arena, Gianmarco Mazzi, ha spiegato che «siamo al centro dell’attenzione italiana e internazionale, ecco perché cerchiamo di alzare di anno in anno il livello degli ospiti e dei concerti in Arena. Apriremo con un gruppo di ultima generazione, per poi avere nomi conosciuti in tutto il mondo come Morricone e Elton John. In contemporanea con le date veronesi di quest’ultimo, uscirà in Italia il film Rocketman».