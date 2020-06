Arena di Verona, a settembre i big della musica insieme per 5 giorni dopo il lockdown

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’torna in diretta nazionale. Domani sera, dall’anfiteatro scaligero, Carlo Conti e Zucchero annunceranno, durante il Tg1 delle 20, la maratona artistica Da Verona accendiamo la musica. Dal 2 al 6 settembre, infatti, l’Arena ospiterà una cinque giorni di eventi nazionali in diretta televisiva per far ripartire l’intero settore musicale.I più importanti cantanti e musicisti italiani, dopo mesi di stop a concerti e spettacoli, torneranno insieme a calcare il palcoscenico del teatro all’aperto più grande del mondo. A Verona arriveranno tutti i numeri uno della canzone, ma anche i giovani emergenti. Una iniziativa dedicata ai professionisti dello spettacolo, non solo artisti dunque ma anche tecnici, manager, agenzie, presentatori, ballerini, costumisti, maestranze e tutti coloro che da mesi aspettano di poter lavorare. Ad annunciare l’iniziativa il sindaco Federico Sboarina. «Per la prima volta nella storia della nostra città e dell’intero Paese, tutti gli artisti si uniranno per riaccendere la musica dal vivo dopo mesi di silenzio».