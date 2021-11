Apple Music Award, terza edizione: a trionfare The Weeknd che conquista il Global Award

The Weeknd si aggiudica la terza edizione del premio Apple Music Award dell'anno, conquistando il Global Award come l’artista dell’anno. Portano a casa premi importanti anche Olivia Rodrigo e H.E.R. . Apple, inoltre, assegna cinque nuovi premi "Regional Artist of the Year" a Aya Nakamura (Francia), Official Hige Dandism (Giappone), Rin (Germania), Scriptonite (Russia) e Wizkid (Africa).

Tutti i vincitori a cui spetta un riconoscimento come migliori artisti del 2021 grazie alla loro influenza sulla cultura a livello globale sono stati annunciati oggi.

Il premio

Gli Apple Music Awards onorano i risultati ottenuti nel campo della musica in cinque categorie distinte - Artista dell'anno, Cantautore dell'anno, Artista emergente dell'anno, Miglior canzone dell'anno e Miglior album dell'anno - e i vincitori sono scelti attraverso un processo che riflette sia la prospettiva editoriale di Apple Music che ciò che i clienti di tutto il mondo stanno ascoltando di più.

Quest'anno, gli Apple Music Awards introducono una nuova categoria di riconoscimenti per l'Artista regionale dell'anno, premiando artisti provenienti da cinque paesi e aree geografiche: Africa, Francia, Germania, Giappone e Russia. I premi Regional Artist of the Year sono un riconoscimento per gli artisti che hanno avuto il maggiore impatto culturale e sulle classifiche nei loro rispettivi paesi e aree geografiche.

Le parole del vicepresidente di Apple Music

«Gli ultimi 12 mesi sono stati un anno straordinario per la musica, e siamo entusiasti di onorare gli artisti che stanno plasmando la cultura e la connessione con i fan di tutto il mondo su Apple Music», ha detto Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music e Beats. «Quest'anno stiamo anche riconoscendo più artisti locali, mostrando al mondo l'importanza di straordinari musicisti di talento che stanno avendo un impatto a livello globale», prosegue.

L'evento del 7 dicembre

I festeggiamenti per gli Apple Music Awards prenderanno il via martedì prossimo 7 dicembre, con interviste, contenuti originali e altro ancora, tutti in streaming in tutto il mondo su Apple Music e sull'app Apple Tv.

Il vincitore

Come artista globale dell'anno conquista il premio: The Weeknd, che per Apple è «riuscito a conquistare la musica e la cultura popolare alle sue condizioni». L'album "After Hours" del 2020 della superstar globale ha rapidamente superato un milione di pre-add su Apple Music, ed è l'album con più pre-add di tutti i tempi di un artista maschile sulla piattaforma.

"After Hours" detiene anche il record come album R&B/Soul più ascoltato nella sua prima settimana in 73 paesi. Il singolo di successo "Blinding Lights" ha raggiunto la prima posizione della classifica giornaliera Top 100: Global di Apple Music, e si colloca tra le 20 canzoni più Shazammate di tutti i tempi.

«Sono davvero grato per questo enorme onore e voglio ringraziare Apple per tutto il suo sostegno non solo verso il mio lavoro ma anche verso la musica eccezionale di nuovi artisti, per i creator conta davvero tanto essere scoperti e sostenuti», ha detto The Weeknd.

L'artista emergente dell'anno

Come artista emergente dell'anno, album dell'anno e canzone dell'anno è stata premiata Olivia Rodrigo. Per lei quest'anno sarà l'anno di epiche prime volte. La cantautrice diciottenne ha pubblicato a gennaio un suo commovente singolo di debutto "drivers license", che ha rapidamente scalato le classifiche ed è diventato una delle novità più ascoltate in streaming dell'anno. Il brano ha registrato il più alto numero di stream della prima settimana per un singolo di debutto di un artista su Apple Music a livello globale, raggiungendo il primo posto della classifica giornaliera Top 100: Globale, dove è rimasto per oltre un mese, ed è stato il brano solista di debutto più veloce in assoluto di un artista statunitense a raggiungere cinque milioni di ricerche su Shazam.

«Ho fatto la mia prima intervista per ‘drivers license’ con Apple Music, e da allora sono successe così tante cose», ha detto Olivia Rodrigo. «È davvero surreale. Grazie ad Apple Music per questi fantastici premi», ha continuato.

Il premio a H.E.R.

Come cantautrice dell'anno il premio è andato invece a H.E.R. . Il lavoro della pluripremiata cantante, cantautrice e polistrumentista R&B è diventato ancora più ampio nel 2021 con l'uscita del suo acclamato album di 21 tracce "Back of My Mind", che rappresenta l'artista nel suo momento più brillante, sicuro e libero.

L'album in cima alle classifiche è stato il terzo album R&B/Soul di un'artista femminile più ascoltato su Apple Music nella sua prima settimana dal rilascio quest'anno, con i singoli "Damage" e "Come Through" (con Chris Brown) che sono entrambi rimasti diverse settimane nella classifica 100 Successi del Momento in oltre 30 paesi.

H.E.R. è ospite abituale agli show di Zane Lowe e Ebro Darden su Apple Music 1, ed è stata inserita come copertina nelle popolari playlist di Apple Music New Music Daily, R&B Now e altre.

«Sono molto onorata e grata di ricevere questo riconoscimento», ha detto H.E.R. «Come giovane artista nera e filippina, e come donna che sta sul palco dando tutta se stessa, sono convinta che sia importante essere riconosciuta per quello che rappresento. Grazie mille, Apple Music», ha continuato.

L'artista dell'anno (Africa)

Come artista dell'anno (Africa) è stato premiato Wizkid Il cantautore Wizkid è uno dei più grandi artisti crossover dell'Africa, avendo lavorato con Drake, Skepta e Chris Brown, tra gli altri. Il musicista nigeriano ha trovato il suo primo successo in Africa nel 2011 con il popolarissimo singolo "Holla at Your Boy", che è apparso sul suo album di debutto, "Superstar".

Wizkid è diventato globale nel 2016 dopo la sua collaborazione con Drake su "One Dance", che ha scalato le classifiche in 15 paesi. Tra il 2019 e il 2020, Wizkid ha partecipato ai progetti di Beyoncé "The Lion King: The Gift" e nel complementare "Black Is King".

«Grazie a Apple Music per questo premio», ha detto Wizkid. «È un privilegio poter fare quello che faccio, e sono orgoglioso di rappresentare l'Africa», ha proseguito.

Artista dell'anno (Francia)

Come artista dell'anno (Francia) si è aggiudicato il premio Aya Nakamura. Cantante pop franco-maliana, Aya Nakamura è l'artista francofona più ascoltata al mondo. Meglio conosciuta per la sua canzone di successo "Djadja", ha pubblicato tre album con innumerevoli canzoni arrivate in classifica, tra cui "Copines", "Pookie", "Plus Jamais" e "Jolie nana", ed è stata sulla copertina della playlist Hits Français di Apple Music. In Francia, Nakamura è una delle artiste donne a comparire costantemente nelle classifiche di streaming in un mercato dominato da rapper maschi, e il suo album "AYA" ha ottenuto il più alto numero di stream della prima settimana per un album pubblicato da un'artista femminile su Apple Music.

«Sono molto onorata di essere la prima artista francofona a vincere un Apple Music Award come artista dell'anno (Francia)», ha detto Nakamura.

Artista dell'anno (Germania)

Come artista dell'anno (Germania) ha conseguito il premio Rin. Il rapper Renato Simunovic, in arte Rin, è nato nel 1994 a Bietigheim-Bissingen, vicino a Stoccarda, nel sud della Germania. Dopo aver pubblicato il suo primo EP, "Genesis", nel 2016, è arrivato rapidamente anche "Eros”, il suo album di debutto, nel 2017. Artista 25 volte oro e tre volte platino, RIN si è esibito in innumerevoli live, ha fatto featuring con leggende e collaborato con alcuni dei marchi più influenti al mondo.

«Il 2021 è stato un buon anno per me perché ho visto i risultati di cose che ho rimandato per molto tempo», ha detto Rin. «La mia musica si è evoluta nello stesso senso. Sono molto più personale», ha proseguito.

Artista dell'anno (Giappone)

Come artista dell'anno (Giappone) si sono aggiudicati il premio gli Official Hige Dandism Nati come gruppo a Shimane, in Giappone, nel 2012, il gruppo, alias Higedan, sono composti dal cantante e tastierista Satoshi Fujihara, dal chitarrista Daisuke Ozasa, dal bassista e sassofonista Makoto Narazaki e dal batterista Masaki Matsuura. Hanno pubblicato il loro mini album di debutto, "Love to Peace wa Kimi no Naka", nel 2014.

«Siamo super felici di essere i vincitori del primo Apple Music Award per l'artista dell'anno (Giappone)», hanno commentato gi artisti.

Artista dell'anno (Russia)

Come artista dell'anno (Russia) si è aggiudicato il premio Scriptonite. Il rapper alias Adil Zhalelov, è stato scoperto da Basta e ha firmato per la sua etichetta Gazgolder nel 2015. L'album di debutto di Scriptonite, "House with Normal Activity", è diventato immediatamente un classico ed è stato considerato uno dei più grandi dischi della nuova rivoluzione hip-hop russa.

«Questo premio è il culmine di alcuni anni incredibili, e Apple Music è stata con me per gran parte della strada che ho fatto», ha detto Scriptonite. «Grazie per il riconoscimento», ha continuato.

Cos'è Apple Music Awards

Apple Music Awards Apple ha ideato una serie di premi per celebrare la straordinaria arte della creazione musicale. Ogni premio è composto da un wafer in silicio realizzato ad hoc da Apple, sospeso tra una lastra in vetro levigato e un corpo in alluminio lavorato e anodizzato. Il risultato di questo lungo processo, prima che venga tagliato per creare centinaia di chip, è unico e sorprendente. Come gesto simbolico, al centro degli Apple Music Awards ci sono gli stessi chip che troviamo nei dispositivi che portano la musica di tutto il mondo alla portata di dito per tutti gli appassionati.