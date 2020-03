Addio ad Anton Coppola, direttore d'orchestra e musicista, lo zio di Francis Ford

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l musicista statunitense, compositore e direttore d’orchestra tra i più influenti e prestigiosi del panorama lirico newyorchese, è morto ieri nella sua casa di Manhattan all’età di 102 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal New York Times. Nella sua carriera ha diretto i più grandi cantanti d’opera, da Mario Del Monaco a Luciano Pavarotti, passando per Renata Scotto.Nato come Antonio Francesco Coppola da genitori italiani emigrati negli Usa da Bernalda, in Basilicata, il 21 marzo 1917 a New York, il grande direttore d’orchestra, decano dei «maestri americani», era lo zio del regista Francis Ford Coppola. Oltre a dirigere importanti orchestre, ha collaborato anche con il cinema per cui ha composto la colonna sonora del film Dracula di Bram Stoker (1992) diretto da suo nipote Francis. E sempre per il celebre nipote è apparso in una sequenza del film Il Padrino - Parte III (1990) come direttore dell’opera lirica Cavalleria rusticana. Il più longevo compositore e direttore d’orchstra americano della storia della lirica iniziò precoce a studiare canto: a 10 anni entrò come corista al Metropolitan Opera di New York per la prima rappresentazione della Turandot di Giacomo Puccini con il tenore Giacomo Lauri-Volpi. A 13 anni divenne allievo del maestro Gennaro Papi e a 18 anni, nel 1935, dopo gli studi alla Juilliard School trovò lavoro nell’Orchestra di New York, dove ebbe la sua prima esperienza da direttore.