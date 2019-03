Annamaria Tortora, Quello che già sai: un brano per unire musica e linguaggio dei segni

Ultimo aggiornamento: 12:37

Un progetto nato per unire due mondi apparentemente molto distanti come la musica e la lingua dei segni creato da Annamaria Tortora, cantautrice pugliese trentenne con alle spalle diversi anni di esperienza nel mondo del jazz e della musica leggera. È la sintesi di “Quello che già sai”, videoclip inedito in cui la cantante si esibisce al fianco di Valeria Olivotti e del suo compagno Mirko di Marco che interpretano il testo attraverso la lingua dei segni, rispettando perfettamente i tempi e la musicalità. Ambientazione del videoclip è “One Sense” il primo ristorante in Italia in cui parla la lingua delle persone non udenti, inaugurato dagli stessi Valeria e Mirko nel 2018.“Quello che già sai” rappresenta una sfida nel segno della musica che per definizione è “senza barriere” e in questo caso punta a infrangere ostacoli apparentemente insormontabili per arrivare a tutti, rendendo concreta un’utopia. I protagonisti non sono infatti due attori che parlano la LIS ma due ragazzi comuni che si sono messi alla prova imparando una canzone nuova pur non conoscendo i tempi e la musicalità.«Ci sono due modi di sentire la musica: una è con l’udito, l’altra è con il cuore. Una sfrutta il “senso” l’altra dà un senso. Un giorno riflettevo sul fatto che al capolinea di una storia d’amore, ci si ritrova molto spesso a parlarsi solo attraverso i gesti: Non vengo a dormire accanto a te, non ti parlo, non ti guardo, non ti aspetto. Tutti segnali che piano abbassano il volume delle emozioni, fino a non sentirle più. Ma questa storia appartiene a chiunque e allora ho voluto che arrivasse a tutti - ha affermato Annamaria Tortora -. Un giorno sono andata da Valeria, una giovane e coraggiosa imprenditrice non udente e le ho chiesto di raccontare la mia storia in LIS. “Quello chegià sai” è nata così, è la canzone nella quale ogni persona non udente può ritrovare la sua storia e può ascoltare oltre i limiti della propria condizione».Annamaria Tortora è autrice e produttrice della canzone, della sceneggiatura e del videoclip, girato da Ilaria Massimi e Ilaria Romano. Il brano è stato arrangiato da Edgardo Caputo presso la Edrecords ed è distribuito dall’etichetta discografica Edel Italy.