Annalisa vincitrice agli Mtv Emas 2018: «Roba che non ci credo neanche io»

È Annalisa la vincitrice del

Best italian act

degli Mtv Emas 2018. La cantante savonese, unica donna in lizza, ha avuto la meglio su Calcutta, Ghali, Liberato e Shade e si è aggiudicata il premio di quest'anno, aggiudicandosi così il riconoscimento come miglior artista italiano.



Gli altri premi saranno consegnati questa sera, domenica 4 novembre, durante lo show all'Exibithion Centre di Bilbao, trasmesso in diretta su MTV (sky 130), Comedy Central (sky 128) e MTV Music (sky 704), a partire dalle 21.



«Roba che non ci credo neanche io. Quanto sono felice? Grazie davvero a tutti, significa tantissimo». Annalisa affida ai social l'emozione per aver conquistato il Best Italian Act agli Mtv Emas 2018.



«Grazie a tutte le persone che mi hanno votato, a quelle che sostengono da anni e a chi mi vuole bene. Grazie Mtv e grazie a tutte le persone che hanno lavorato con me in questo anno da incorniciare, sono felicissima».

