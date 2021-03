Annalisa, testo e significato di Dieci: la canzone in gara a Sanremo 2021

«Quest'anno ho pensato di partecipare al Festival nel momento in cui prendeva forma questa canzone»: si chiama Dieci la canzone di Annalisa presentata alla 71a edizione del Festival di Sanremo. Classe 1985 Annalisa Scarrone, vero nome della cantante in arte Annalisa, è originaria di Savona (Sv). Sin da giovanissima si avvicina alla musica: ex volto di Amici di Maria De Filippi, Annalisa è alla sua quinta partecipazione alla kermesse della musica italiana.

Significato della canzone

La canzone parla dell'amore per la musica, anche se può essere letta con più significati, come spesso succede con i testi che nascono da un'esperienza personale. Un'esperienza che verrà condivisa con il pubblico - da casa - dell'Ariston grazie anche all'impegno di Amadeus, che ha voluto la cantante al Festival. Al centro della trama c'è quindi un messaggio positivo e «grintoso», che guarda al domani e alla ripartenza: è la volontà della cantante di andare avanti nonostante tutto. Nata durante il periodo del lockdown, Dieci è inclusa nell'album Nuda10. Di seguito il testo della canzone.

Io e l’altra me 👯‍♀️

Una concentrata, l’altra emozionata, una razionale, l’altra completamente sulle nuvole... Una è qui che scrive, l’altra con la testa è rimasta sul palco a cantare dopo le prove di oggi ❤️ pic.twitter.com/stAI7AgE4a — ANNALISA (@NaliOfficial) March 1, 2021

Testo di Dieci - Annalisa

Cos’è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos’hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

dieci ultime volte

dieci

dieci ultime volte

Vestiti fuori posto

Addormentati in un parcheggio

Baci francesi delivery

Le scenate nell’appartamento

Merito caffè latte corretto

E mi piace se esageri

Non ho tempo deciditi

Io però non ti aspetto

Mi ricordi di un libro che ho letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

dieci ultime volte

Tra un’ora

Prima non te l’ho mai detto

Forse lo sai già

Che ho bisogno di quello che ho perso

Di quella volta su cento

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

dieci ultime volte

dieci

dieci ultime volte

dieci

