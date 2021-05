“Non fermiamo la musica”: 12 ore di concerti in live stream su Facebook per la maratona musicale dell'Anmi

“Non fermiamo la musica” è stato «un grande successo»: l'evento, in diretta facebook lo scorso sabato da mezzogiorno a mezzanotte, ha visto la partecipazione di ben 48 artisti che hanno eseguito diverse canzoni per ogni genere: dal pop, al rock passando per la musica celtica e lirica. Durante la live sono intervenuti diversi artisti internazionali: da Bobby Solo a Marco Armani, da Marcello Cirillo a Franco Fasano, che hanno partecipato suonando e cantando con dei veri e propri minishow live. Particolarmente significativo l'omaggio che Bobby Solo ha dedicato a Bob Dylan, con una performance dal vivo che ha riscosso grande successo.

I ringraziamenti del presidente

La maratona musicale è stata indetta dall'Associazione nazionale musicisti e ideata dal suo presidente nazionale Andrea Montemurro. L'iniziativa, unica nel suo genere, è stata condotta da Stefano Raucci e il presidente nazionale Andrea Montemurro ha anzitutto ringraziato tutti i partecipanti e gli organi di informazione che hanno valorizzato la diretta ed ha aggiunto: «Questa maratona musicale voleva essere ed è stata un palcoscenico per tutti coloro che hanno in comune l’amore e la passione per la musica. Ora lavoreremo da subito alla prossima edizione, con la speranza di poterla organizzare in un teatro e con la presenza del pubblico».

