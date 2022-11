Angelina Mango, ecco "Rituali" con Nashley: il nuovo singolo

Da venerdì 14 ottobre torna ANGELINA MANGO in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming e download con il nuovo singolo “RITUALI” con NASHLEY per Epic Records/Sony Music Italy

Il singolo, prodotto da Enrico Brun, parla di apparenze, del dolore che può nascondersi dietro a un sorriso, della sofferenza che può annidarsi in vite apparentemente perfette. Così la domanda “come stai?” perde di significato e diventa retorica davanti alla ritualità della risposta. La vocalità perfetta di Angelina si fa strada tra parole nude e sincere, ben assemblate, impreziosite dal contributo di Nashley e da un ritmo forte, duro e movimentato, puramente pop, che spiazza e rende ancora più forte il messaggio.

«La gente non parla del casino che ha in testa e fa finta che non esista. Per questo con Nashley è stato bello affrontare in modo cinico la cosa, ballandoci sopra. Rituali è nata dalla bugia con cui rispondiamo quando ci chiedono -oggi come stai?-», commenta Angelina Mango.

Con “Rituali” Angelina Mango si conferma come cantautrice formata e profonda dalle straordinarie doti vocali. Il brano arriva dopo il successo dei singoli precedenti, “Formica” e “Walkman”, che hanno portato Angelina a fare esperienze televisive importanti come calcare il palco del Primo Maggio di Roma, quello di Social Club, quello di “Tonica” con Andrea Delogu, quello di “Via dei Matti n. 0” con Bollani.

Angelina Mango, nata a Maratea nel 2001, è cresciuta a Lagonegro, in Basilicata, dove ha cominciato molto presto a comporre canzoni e a esibirsi dal vivo con la sua band, di cui fa parte anche il fratello, batterista. Nel 2016 si trasferisce a Milano. Nel 2020 ha pubblicato l’EP “Monolocale”. Dall’estate del 2021 apre il tour di Giovanni Caccamo e Michele Placido “Parola”. Nello stesso anno firma il suo primo contratto discografico con Sony Music inizia a scrivere e produrre nuovi brani insieme al produttore Enrico Brun (conosciuto per i lavori con i Pinguini Tattici Nucleari, Madame e Francesca Michielin) e con il supporto creativo di Tiziano Ferro. Nel maggio 2022 calca per la prima volta il palco del concerto del Primo Maggio di Roma.

Nashley Rodeghiero, in arte Nashley, nasce nel 2000 in provincia di Vicenza. Con lo storico compagno di crew del tempo MamboLosco, nel 2017 pubblica i brani "Come se fosse normale", "Me lo sento" e "Piano Piano Way", ottenendo milioni di ascolti ed affermandosi tra le più interessanti promesse della scena. Ad Ottobre 2018 esordisce con il suo primo album "Real" (ad oggi vanta oltre 60 milioni di streaming) che vede tra gli ospiti artisti del calibro di MamboLosco, Danien & Theø e Guè. Il singolo estratto "Nuovi Jeans" raccoglie i favori del pubblico e della critica, raggiungendo in pochi mesi la sua prima certificazione FIMI/GFK come "singolo d’oro" e guadagnandosi successivamente la certificazione come “singolo di platino. Nel 2019 pubblica il nuovo singolo "Cenere" che si attesta tra i brani più ascoltati dell'artista ricevendo anch'esso la certificazione FIMI/GFK come "singolo di platino”. Concluso il 2019 con la release di "Quanto freddo fa" con Giaime, nel 2020 pubblica l'Ep "Ancora in piedi". Si prepara all'uscita di nuova musica nel 2021 aprendo l'anno con il singolo "Giovane e triste", ad oggi certificato da FIMI/GFK come “singolo d’oro” e rimasto in classifica Spotify per più di un anno. Il 2021 termina con gli episodi "ISIDE (Capitolo Primo)" e "SETH (Capitolo Secondo)", due racconti che ci conducono direttamente verso l’immaginario del suo nuovo album, "OSIRIDE"