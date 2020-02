Addio ad Andy Gill, fondatore della band Gang of Four

© RIPRODUZIONE RISERVATA

l chitarrista inglesefondatore dei, iconica band post punk che ha lasciato una traccia influente con l’album di esordio Entertainment! del 1979, è morto in un ospedale di Londra all’età di 64 anni dopo una breve malattia respiratoria contratta nello scorso autunno durante il tour in Asia.Era nato a Manchester l'1 gennaio 1956. Andy Gill era stato tra i fondatori dei Gang of Four a Leeds nel 1976, percorrendo tutta la carriera all’interno del gruppo, dal loro primo singolo Damaged Goods all’ultimo album registrato l’anno scorso in studio Happy Now. L’annuncio della scomparsa, avvenuta ieri, è stato dato sui social network dai suoi compagni di band Thomas McNeice, John Sterry e Tobias Humble: «Non è facile dare questa notizia, ma il nostro amico e Leader Supremo è morto». Su Twitter hanno poi scritto: «L’ultimo tour di Andy in novembre è stato il suo modo per dire addio: con una Stratocaster al collo, urlando col feedback e assordando le prime file». Fino all’ultimo Andy Gill ha pianificato, dal suo letto di ospedale, le tappe del prossimo tour, ascoltando i mix del nuovo disco. «Questo dolore è il prezzo di una gioia straordinaria, quasi tre decenni con il miglior uomo del mondo», ha scritto sua moglie Catherine Mayer su Twitter.Affermatasi in piena epoca punk, la musica dei Gang of Four si rivelò fortemente influenzata dal funk e dal dub, come testimoniò Entertainment! (1979), l’album di debutto che non sfondò nelle classifiche ma fu particolarmente amato da Kurt Cobain dei Nirvana e fonte ispiratrice per i Rem e i Red Hot Chili Peppers. Tra gli album della band figurano Solid Gold e la chitarra solista di Gill risplende nei brani At Home Hès a Tourist, Damaged Goods, Anthrax e I Love a Man in Uniform. Gill è stato anche produttore di altri artisti e band come Red Hot Chili Peppers, The Stranglers, Futureheads, Michael Hutchence, Killing Joke e The Young Knives. Fu lui a curare l’album di debutto del 1984 dei Red Hot Chili Peppers The Red Hot Chili Peppers.