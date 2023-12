«Mio padre, la 2cv e il mangianastri», Andrea Gioia e la Iron Sky Band per la prima volta all Asino che Vola di Roma

Il cantautore di Tivoli si esibisce per la prima volta in Full Band all’Asino che Vola di Roma in un concerto che racconta i suoi 20 anni di musica. Uno spettacolo originale dove lo stile cantautorale di Andrea si unisce a sonorità pop-rock. Ad accompagnarlo ci sarà la “Iron Sky Band” formata da: Claudio del Broccolo alla batteria Menotti Minervini al basso, Simone Stopponi (Petramante) alla chitarra elettrica e Mattia Del Forno (La Scelta) alle tastiere. “Un padre un figlio una 2 cavalli direzione mare, una cassetta arancione, l’album Cuore di Venditti. Risuonano le note di Piero e Cinzia, da quel momento in poi quel padre e quel figlio saranno legati x sempre dalle canzoni della loro vita annullando tutte le distanza fino ad arrivare alle canzoni che Andrea Gioia ha scritto sempre pensando a lui”.

La biografia

Andrea Gioia è un cantautore di Tivoli. La sua attività musicale risale al 2002 come voce solista della band The Scrawl (tributo a Jeff Buckley).

Vanta numerose aperture di concerti fra cui: Roberto Angelini, Leo Pari, Marco Fabi, Moltheni, Max Zanotti, Filippo Gatti, Ron, La Scelta, Diodato, Mauro Pagani, Grazia Di Michele, Soltanto. A giugno 2016 è stato scelto da Ron per aprire i concerti del suo “La Forza di dire sì Tour 2016”. Nel 2018 e 2021 è finalista de L'artista che non c'era.

In questi anni ha pubblicato numerosi inediti e nel 2018 il disco “Nostro figlio sta dormendo” prodotto da Mattia Del Forno (La Scelta) per Coffee Records. E’ autore di sigle e colonne sonore per cinema e tv. Dal 2020 ha collabora con SUNSHINE prod. firmando la sigla della sit-com RICCI E CAPRICCI (mediaset); le sue musiche originali sono state inserite nella colonna sonora dei film “Din Don un paese in due” e “Din Don il paese dei balocchi” prodotti da SUNSHINE prod. per MEDIASET. Nel 2023 è autore della colonna sonora originale del Film Napoli Prima, regia di Paolo Geremei, finalista in nomination alla 43 edizione del PALADINO D’ORO Film Festival in programma dal 20 al 26 nov 2023 ad Agrigento.