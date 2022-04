"Ci vediamo lunedì", il nuovo singolo di Andrea Crimi e Laura Bono

Rilasciato il 25 marzo sulle piattaforme digitali, Ci vediamo lunedì è il nuovo singolo di Andrea Crimi per la New Music International, un ft. dalle tinte nostalgiche, accompagnato dalla voce graffiante di Laura Bono, veterana della musica e attuale membro della girl band Le Deva. Terzo estratto dalla raccolta di inediti ispirata all’opera letteraria L’amore dietro ogni cosa di Simone Di Matteo, l’intero album vedrà luce in formato fisico e digitale il prossimo 28 maggio.

La perfetta sinergia tra musica e letteratura è quella che avviene con “L’Amore Dietro Ogni Cosa”. Dopo “Anne” e “Abbi Cura Di Me”, ecco che arriva il singolo “Ci Vediamo Lunedì” e, come i precedenti, anche questo ripercorrerà i luoghi dell’amore e i sentieri della libertà tracciati dalla penna del loro autore. In particolare, il nuovo brano è la storia di un sogno mai dimenticato, scritto proprio da Di Matteo, con la collaborazione del paroliere Simone Pozzati, sogno accarezzato nel tempo, rincorso, sfiorato e raggiunto con affanno, quell’affanno che si prova solo di fronte alla potenza di un sentimento sincero, malinconico e brillante.

Ed ecco che le distanze si assottigliano e le incomprensioni si annullano nel momento in cui le mani e stringono, e mentre il gelo si fa strada, l’amore tanto atteso lo scioglie, e tutto ritorna forse com’era, anche se niente sarà più lo stesso.

Il testo, incentrato sui malinconici ritorni e i possibili addii, vanta la produzione musicale di Mario Natale in collaborazione con Andrea Crimi, interprete e compositore delle musiche originali. A partire dal 25 marzo, attualmente in televisione su Radio Italia, Radio Norba ed altre emittenti, è stato rilasciato il videoclip ufficiale, prodotto da Modo Agnecy, rigorosamente in bianco e nero, come a voler sottolineare quanto il vedere in bianco e nero sia una gioia non solo per gli occhi, ma anche per l’anima, in cui torna, diretto da Marco Bertani, l’attore Andrea Candeo protagonista delle storie in canzone questa volta però alle prese con gli echi di un amore lontano.