“Voices of Haiti” a New York con il maestro Andrea Bocelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un Natale speciale per i coristi di “Voices of Haiti” a New York: i talentuosi giovani haitiani, protagonisti del progetto musicale ideato da Andrea Bocelli Foundation e da Fondation St Luc Haiti, canteranno accanto al tenore al Madison Square Garden il 12 e 13 dicembre. È passato un anno dall’ultimo viaggio fuori dal loro Paese e in questo periodo hanno continuato a lavorare duramente. Ogni sabato si sono ritrovati nella sala prove, condividendo nuovi obiettivi come la partecipazione al nuovo cd “Sì” di Bocelli. Le “voci di Haiti”, dirette dal maestro Malcolm J. Merriweather, hanno già all’attivo alcune importanti esibizioni internazionali, dalle Nazioni Unite al Teatro del Silenzio, dal Lincoln Center Global Exchange all’udienza generale con Papa Francesco. Il coro è composto da 60 bambini haitiani tra i 9 e i 15 anni, provenienti dalle aree più vulnerabili di Port-au-Prince. Tra loro, molti vivono in Cité Soleil, la baraccopoli più grande della capitale.Grazie alla musica hanno avuto la possibilità di uscire dalla violenza e dalla povertà, lavorando duramente sul loro potenziale. Lavorando sul talento di ciascuno, creando occasioni di crescita e di formazione, si creano opportunità preziose per sé stessi, il gruppo e l’intera comunità. La rinnovata presenza del coro di voci bianche caraibico accanto a Bocelli mira a focalizzare l’interesse internazionale su Haiti, celebrando la forza dei suoi colori e della sua popolazione in un messaggio dalla forza universale, quello della musica. I giovani haitiani saranno in New York una settimana, per le prove e per partecipare ad alcuni incontri con amici e sostenitori della ABF, portando la loro testimonianza e la loro vitalità.Inoltre saranno coinvolti in una serie di iniziative interdisciplinari per offrire loro, a ogni viaggio, un’esperienza formativa a largo spettro e che comprenda un approfondimento sulla cultura, su usi e costumi dei Paesi che ospitano le loro esibizioni.