Nel nuovo disco “Sì” Andrea Bocelli duetta con Ed Sheeran, Dua Lipa e il figlio Matteo

Ed Sheeran, Dua Lipa, Aida Garifullina e Josh Groban: Andrea Bocelli riunisce alcuni grandi nomi della musica internazionale nel suo album

Sì

, in uscita in tutto il mondo il 26 ottobre per Sugar, distribuito in oltre 60 Paesi tramite Decca Record UK. Il disco contiene anche il duetto con Matteo Bocelli: il figlio ventenne del tenore che canta con il padre

Fall On Me

, brano sul legame tra genitore e figlio, co-scritta dallo stesso Matteo. La canzone accompagnerà i titoli di coda del nuovo film autunnale della Disney

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni

, pellicola che vede riuniti Keira Knightley, Mackenzie Foy, Helen Mirren e Morgan Freeman. Il singolo, in 5 lingue diverse, è disponibile da oggi insieme a un video con foto inedite di Andrea e Matteo, tratte dall'album di famiglia. Il nuovo lavoro discografico è il primo di inediti a distanza di 14 anni dall'uscita di

Andrea

(2004): 16 nuove canzoni che celebrano l'amore, la famiglia, la fede e la speranza, sotto la produzione del leggendario Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper). Perla del progetto la penna di Tiziano Ferro, che firma uno degli inediti; e, tra le chicche dell'album, il pianoforte di Raphael Gualazzi.

