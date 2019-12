Andrea Bocelli darà il via all'estate: concerto evento il 21 giugno alle Terme di Caracalla

Andrea Bocelli inaugurerà l'estate 2020 con uno spettacolare evento alle Terme di Caracalla:

Andrea Bocelli - Rome 2020

, prodotto da Friends and Partners e in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma.



Il prossimo 21 giugno, in uno degli scenari naturali più suggestivi ed imponenti del mondo, l'amato tenore tornerà a esibirsi in Italia, calcando per la prima volta con un intero concerto il palco dello storico teatro romano. Insieme a una grandiosa Orchestra, tra il fascino delle rovine e la suggestione delle notti romane, Bocelli darà vita ad una antologia di pagine tratte dal repertorio lirico, una raccolta delle più celebri arie selezionate dai capolavori dei grandi compositori, ripercorrendo appieno il vastissimo repertorio dell'Opera ricco di accese passioni e struggenti tragedie.



Andrea Bocelli è reduce dalla prestigiosa candidatura ai Grammy Awards e dal trionfale successo del suo nuovo album pop “Sì” (Sugar) che, dopo aver venduto un milione di copie in tutto il mondo, è ora presentato nell'edizione speciale "Sì Forever (Diamond Edition)" con nuovi duetti e tracce inedite.

