Il pianista ungherese András Schiff in recital all'Auditorium di Roma il 7 gennaio

Dopo 40 anni di prestigiosa carriera, il pianista ungherese András Schiff torna a Santa Cecilia lunedì 7 gennaio (Auditorium Parco della Musica ore 20.30) per un atteso recital nel corso del quale interpreterà un programma incentrato sui compositori più significativi della scuola tedesca da Bach a Brahms. L’ultima apparizione di Schiff sul palco ceciliano risale alla stagione 2013 – 2014 con tre appuntamenti dedicati al repertorio bachiano, autore che Schiff ha proposto più volte al pubblico romano e che ha approfondito lungamente, tanto da ricevere – già negli anni ’90 – un Grammy Award per l’incisione delle Suite Inglesi.



E proprio con il rigore formale della Suite Inglese n. 6 di Bach si aprirà il concerto romano, che avvia la ripresa della seconda parte della stagione da camera dell’Accademia di Santa Cecilia, per proseguire poi in un viaggio nell’evoluzione romantica della letteratura pianistica a cominciare dalle esplorazioni formali e timbriche della Sonata n. 24 in fa diesis maggiore op. 78 di Beethoven, dal pianismo brillante della Fantasia in fa diesis minore op. 28 di Felix Mendelssohn-Bartholdy fino a giungere alla raffinata scrittura degli 8 Klavierstücke op. 76 e delle 7 Fantasien op. 116 di Brahms.



András Schiff, nato a Budapest nel 1953, viene apprezzato in tutto il mondo per i suoi recital e cicli speciali dedicati ai maggiori lavori di Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann e Bartók. Ha collaborato con le principali orchestre internazionali e con i maggiori direttori, attualmente si esibisce soprattutto come direttore e solista. Nel 1999 ha fondato la Cappella Andrea Barca, orchestra da camera costituita di musicisti di varie parte del mondo, cameristi ed amici. Nel maggio 2007 ha ottenuto il prestigioso Premio della critica musicale “Franco Abbiati” per il suo ciclo delle Sonate di Beethoven. Nell’ottobre 2007 ha ricevuto il Bach Prize della Royal Academy of Music. Oltre alle attività di musicista e divulgatore Schiff nella primavera del 2011 ha attirato l'attenzione mediatica a causa della sua opposizione all’allarmante sviluppo politico Ungherese e in vista degli attacchi che ne sono seguiti ha deciso di interrompere i rapporti artistici con il suo Paese annullando tutti i concerti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA