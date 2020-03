Anche Rockin'1000 parteciperà a “L'Italia chiamò”

Rockin'1000 parteciperà domani a L'Italia chiamò, diretta web di 18 ore (dalle 6 alle 24) sul canale YouTube di Mibact per raccontare insieme alla società civile come reagisce l'Italia al Coronavirus.



Rockin'1000 vi prenderà parte con oltre cento artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo della cultura, della scienza, dell'economia, dell'informazione e dell'innovazione.



Fabio Zaffagnini, fondatore del progetto, si collegherà in diretta dal Teatro Verdi di Cesena per raccontare come è nata e come si è evoluta la più grande Rock Band al mondo. Non solo: in queste ore i musicisti della Community Rockin'1000 stanno inviando i loro contributi audio-video per realizzare la sigla del progetto L'Italia chiamò, che verrà presentata in anteprima durante il live streaming.



Il progetto nasce per sostenere con una raccolta fondi lo sforzo di medici e infermieri che stanno lavorando per difendere la salute della popolazione.



La storia di Rockin'1000 nasce nel 2015, quando Zaffagnini e alcuni amici fanno una scommessa folle: chiedere a mille musicisti di riunirsi in un parco e suonare all'unisono Learn to Fly dei Foo Fighters per convincere la nota band americana a esibirsi nella loro città, Cesena. Risultato: il video diventa virale (oggi ha oltre 52 milioni di visualizzazioni) e i Foo Fighters aggiungono una data al loro tour.



Rockin'1000 diventa un vero e proprio format: la più grande Rock Band incide un album con Sony Music Italy e inizia a esibirsi negli stadi in Italia e all'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA