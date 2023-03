" Anche meno", il nuovo singolo della giovanissima artista apriliana Lynora

“Anche meno” è un brano dalle sonorità minimal dance, nel quale Lynora racconta la propria personalità e la forte influenza dell'oroscopo nelle sue scelte. L'artista evita tutte le persone che non sono compatibili con lei secondo l'oroscopo e si sente "illuminata" e "leggera" solo quando le stelle sono a favore. Il brano è stato prodotto, mixato e masterizzato da Korma (Marco Canigiula), sarà pubblicato da Cantieri Sonori e distribuito da Ada (Warner Music). Nella seconda metà di marzo il pezzo sarà inserito all'interno della compilation “Hit Mania”. Spiega l’artista a proposito del brano: “Penso che l'astrologia possa dirci molto sulle persone e mi piace pensare che ci sia qualcosa di magico nell'oroscopo e nei segni zodiacali. Mi capita spesso quando parlo con le persone, di finire a chiedergli 'Scusa se ti interrompo, ma che segno sei?'. Per questo motivo ho scelto di raccontare questa mia passione per l'astrologia anche all’interno del brano!” Il videoclip di “Anche meno” è il risultato di un montaggio di clip realizzate dallo staff di Gorodenkoff e racconta, a passi di danza, il desiderio irraggiungibile di un aspirante astronauta: approdare su Marte. Un’altra esagerazione, come quella narrata nel testo del brano, colonna sonora di questa corto che ricorda a tutti noi quanto sia importante riconoscere l’esagerazione, gli eccessi e mettere un freno a tutto ciò che è too much.