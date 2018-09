Anche Fabri Fibra nel primo EP di Mahmood, “Gioventù bruciata”, in uscita il 21

Dopo il Disco di Platino di “ Nero Bali ” , scritta con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, Mahmood, giovane cantautore italo-egiziano nato e cresciuto nella periferia di Milano, torna a cantare la sua musica nel primo Ep, dal titolo “ Gioventù bruciata ” , in uscita domani, 21 settembre, per Island Records (con canzoni prodotte da Ceri, MUUT e Katoo).



Tra i brani del disco anche un featuring con Fabri Fibra, in “ Anni '90 ” , con il quale Mahmood torna a collaborare dopo l'esperienza lo scorso anno di “ Luna ” . Il disco è stato anticipato dal singolo “ Milano Good Vibes ” , in radio da agosto.



Mahmood, all'anagrafe Alessandro Mahmoud di madre italiana e padre egiziano, nel 2016 ha partecipato alla sezione giovani del Festival di Sanremo con il suo brano “ Dimentica ”. © RIPRODUZIONE RISERVATA