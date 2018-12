Anastasio in tour: raddoppiano le date a Roma e a Milano

Raddoppiano le date per Milano e Roma, e molti club hanno già dichiarato il sold out: cresce l'attesa per la prima tournée di Anastasio, il vincitore dell'ultima edizione di X Factor.



" La fine del mondo tour 2019 " partirà il 22 marzo da Milano, per poi spostarsi nei club italiani fino a fine aprile. Queste tutte le date: 22 marzo Milano, 24 marzo Bologna, 26 marzo Milano, 28 marzo Firenze, 29 marzo Torino, 3 e 4 aprile Roma, 5 aprile Brescia, 11 aprile Parma, 12 aprile Modena, 13 aprile Livorno, 17 aprile Napoli, 19 aprile Bari, 24 aprile Ancona, 26 aprile Perugia, 27 aprile Padova.