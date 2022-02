Amalfitano, il nuovo singolo "Ogni mia sbronza" in streaming su tutte le piattaforme digitali e in radio

Mercoledì 23 Febbraio 2022, 17:13

Su tutte le piattaforme di streaming e download e in radio "Ogni mia sbronza", il nuovo singolo di Amalfitano, uno dei cantautori più stimati del panorama alternativo che si è fatto apprezzare da pubblico e critica con singoli come Palermo, Ti Amo Piano bar, Marilyn, Estate Capodanno e Maddalena.

La sua musica si rivolge alla grande tradizione del cantautorato romano, ma in maniera moderna, portando prospettive nuove dal punto di vista lirico e musicale. In Ogni Mia Sbronza, sullo sfondo di un amore finito, mentre si alternano e confondono il giorno e la notte, le immagini discordano dai pensieri. Il lento passare delle ore, nell’attesa della nottata in cui il protagonista metterà in atto il piano per tornare da lei, si riflette nella musica distorta e dissonante che parte con ispirazione new wave a rappresentare una mattinata nervosa e confusa per poi trasformarsi in un jazz che sa di tramonto, sfociando infine in un pop libero e sfocato come le notti esuberanti.

«Ogni mia sbronza parla della mia relazione con l’alcol e l’amore», racconta Amalfitano. «In un periodo della mia vita dove sembrava che le notti fossero un'unica grande notte che come una magia si trasformava in un’autostrada verso la persona che amavo, tra bengalesi che vendono rose, e batticuori nei bicchieri. Mentre le giornate erano solo attese tra il farsi la barba, suonare la chitarra in un giorno di pioggia, aspettando di inventarsi un’altra serata che forse mi avrebbero portato da lei». Gabriele Mencacci Amalfitano, è nato a Roma e ha vissuto l’infanzia sulle Alpi. Voce, chitarra e autore dei Joe Victor con i quali ha pubblicato due album (Blue Call Pink Riot 2015, Night Mistakes 2017). È laureato in filosofia. Amalfitano è il nome del suo progetto in italiano.