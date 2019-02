Tharaud, il pianista all'Auditorium con Scarlatti, Beethoven, Rameau

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scarlatti, Beethoven, Rameau: si svilupperà sulle composizioni di questi tre autori il recital incentrato sull’evoluzione della Sonata dal clavicembalo al fortepiano che il pianista franceseproporrà mercoledì 27 febbraio per la stagione da Camera di Santa Cecilia (ore 20:30, Sala Sinopoli, Auditorium Parco della Musica).Protagonista della scena pianistica internazionale,torna ad esibirsi per l’Accademia Nazionale dopo tre stagioni di assenza. In programma sette Sonate di Domenico Scarlatti, compositore napoletano autore di 550 sonate per clavicembalo. Di Beethoven Tharaud eseguirà due delle ultime Sonate: l’op.109 e l’op.111 inframmezzate da brani di Jean-Philippe Rameau, Le Rappel des oiseaux (dalla Suite in mi), Allemande, Sarabande, Fanfarinette, Gavotte et doubles (dalla Suite in la) tratti dalle Suites per clavicembalo. Tharau è stato ospite delle più importanti orchestre e sale concerto del mondo ed è noto anche come scrittore, direttore artistico e attore.