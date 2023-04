Alex Britti inaugura la sua nuova fase artistica: ecco nuovi due singoli il 21 aprile

ALEX BRITTI inaugura la sua nuova fase artistica e così il suo ritorno sulla scena musicale, con i due singoliTutti come te e Nuda in arrivo venerdì 21 aprile per Believe Italia su tutte le piattaforme digitali, il primo anche in radio, entrambi brani dal sound inconfondibile con cui il chitarrista romano è pronto a conquistare il pubblico rivelando le sue due anime pop e cantautorale.A distanza di tre anni da Una parola differente e Brittish, i due nuovi singoli arrivano proprio per festeggiare al meglio i venticinque anni dalla prima esibizione di ALEX BRITTI sul palco di Sanremo Giovani con il brano Solo una volta (o tutta la vita) triplo disco di platino e miglior debutto discografico del 1998. Tutti come te eNuda sono il frutto di un lungo ed elaborato processo creativo, delle vere e proprie hit a tutto ritmo con testi spensierati e sinceri e riff iconici in cui si sentono i tocchi della chitarra di ALEX BRITTI unici e inimitabili.“Sono trascorsi 6 anni dalla pubblicazione del mio ultimo disco cantato In nome dell’amore – Vol.2” racconta ALEX BRITTI: “6 non è un numero casuale, ma legato all’età di mio figlio Edoardo, quasi 6 anni dedicati prevalentemente al ruolo di papà e alla scrittura dei nuovi brani. E’ stato un periodo in cui ho trovato il tempo per osservare con molta più attenzione gli altri, il mondo che mi circonda, i dettagli che prima sembravano ininfluenti e che invece ora fanno la differenza. E’ grazie a questa nuova prospettiva che ho trovato l’ispirazione per scrivere nuove canzoni. Ora sono pronto e felicissimo di condividere con il mio pubblico i primi due brani intitolati Tutti come te e Nuda”.In Tutti come te l’artista ci proietta nelle atmosfere gospel con un sound fresco, estivo e immediato di un pezzo coinvolgente e dal retrogusto puramente pop, caratterizzato da un ritornello ricco di energia, intriso di positività e da cantare tutto d’un fiato, in cui si rivolge: “A quelli che dicono che c’è sempre da imparare / A quelli che giurano c’è sempre una tattica / A quelli che dicono la vita è un’autostrada / A quelli che viaggiano in cerca di avventura / A quelli che restano e stringono la cintura / A quelli che sperano e credono alle fate / A quelli che sparano milioni di cazzate”, un’umanità variegata in cui “Siamo fatti di materia grigia ma tutti abbiamo un’anima che gira a piedi per le vie della città”.Nuda invece è un brano poetico, un vero e proprio rhythm and blues declinato al pop che ci riporta alle sonorità blues e jazz della sua formazione, un gioco hendrixiano di intrecci di immagini capace di trasportarci in un sogno a occhi aperti con protagonista una figura femminile: “Dammi i tuoi occhi per guardare, dammi la tua prospettiva / Finché è passione c’è speranza, abbiamo un mondo da salvare / Ti vedo nuda in una stanza ti vedo pronta sull’altare / Dammi la voglia di aspettare, dammi la tua bella saggezza / Dammi una trappola speciale dammi una sana leggerezza”.La versatilità stilistica di ALEX BRITTI, un ricercato cantautorato riletto in chiave contemporanea che strizza l’occhio alla musica leggera italiana, conferma le sue abilità di chitarrista eclettico pronto a mettere lo strumento al servizio della canzone.