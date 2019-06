Alessandra Amoroso non si ritirerà dalla musica: «Fake news, mi danno per spacciata»

Alessandra Amoroso non si ritira. La cantante salentina smentisce le voci su un suo presunto addio al mondo della musica e specifica di volersi prendere una semplice pausa. Pubblicando un breve video su Instagram in compagnia di una nipotina, Alessandra Amoroso ha scritto: «L’unico ritiro che mi concederò sarà solo per lei, per me e per la mia famiglia. Tutto il resto solo fake news!».

Alessandra Amoroso: «Mi prendo del tempo per me e per la mia big Family»

Tirano così un sospiro di sollievo i fan, preoccupati dall'idea di non poter ascoltare più la voce della loro cantante preferita. Rispondendo ai tanti commenti ricevuti, Alessandra Amoroso ha aggiunto: «Qui mi danno per spacciata. Facciamo gli scongiuri». La carriera della salentina è destinata quindi a durare a lungo. Prima però c'è la pausa, per dedicarsi ai propri cari lontana dalle luci dei riflettori.



