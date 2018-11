Se una trasmissione radiofonica fa rivivere le cartoline: ecco il "Lunalbero"

Ultimo aggiornamento: 19:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Centinaia di cartoline diin poco di più due settimane. Una tradizione ormai quasi scomparsa, rispolverata per l'occasione dalla trasmissione di Radio2 "" - sempre più cult - che ha chiesto ai propri ascoltatori di inviare cartoline per addobbare il proprio albero di Natale. La risposta del pubblico è stata straordinaria, l'abete natalizio della sede Rai di via Asiago è ora pieno zeppo di cartoline arrivate da tutta Italia.Le cartoline sono state lette durante tutte le trasmissioni, con le voci dei conduttori, Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio: da Nord a Sud, giovani e meno giovani hanno voluto aderire all'appello de "I Lunatici". C'è stata persino una signora non vedente che ha chiamato in diretta e ha chiesto, non potendo inviare la cartolina, di far scrivere ai conduttori il suo messaggio di auguri. Una iniziativa che coniuga al meglio lo spirito del Natale con l'importanza sociale che la radio è ancora capace di rivestire. Anche nelle ore notturne, grazie ai Lunatici.