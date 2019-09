Al Bano rimosso da blacklist Ucraina: «Spero di essere invitato per un concerto di pace»

Pace fatta tra l'Ucraina e Al Bano, che da oggi non è più considerato una «minaccia per la sicurezza nazionale dello Stato ucraino». Il Leone di Cellino San Marco lo scorso marzo era stato inserito nella blacklist dei personaggi sgraditi, e considerati pericolosi, dall'Ucraina, per le sue dichiarate simpatie nei confronti del capo della Russia Putin e per alcune dichiarazioni che aveva reso riguardo alla vicenda dell'appartenenza della Crimea alla Russia. Spesso in tour in entrambi i Paesi durante gli anni Ottanta e Novanta assieme alla ex moglie Romina Power, era stato incluso dal Ministero della Cultura ucraino tra 147 nomi scomodi al Governo di Kiev. Poco dopo l'annuncio, Al Bano aveva dichiarato che avrebbe fatto ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo e richiesta di risarcimento allo Stato est europeo per il trattamento ricevuto, da lui sempre giudicato immeritato.

LEGGI ANCHE Al Bano: «Vorrei condurre Sanremo, ma vedrei Mina accanto a me»

Oggi Cristiano Magaletti, l'avvocato del cantante, ha dichiarato che tutto è stato finalmente risolto. Lo stesso Al Bano, ricordando di essere «un cantante e non un politico», è intervenuto sulla vicenda e ha espresso la sua felicità. «Vorrei specificare e chiarire ciò che ho espresso nel 2014 in merito all'appartenenza della Crimea alla Russia. I media locali italiani di allora, senza andare in profondità e senza interessarsi al diritto internazionale su

questo caso, mi hanno abbinato dichiarazioni riguardo a questioni che non sono di mia competenza». «Essendo stato coinvolto, senza volerlo, nella questione, mi sono interessato a questa complicata vicenda internazionale ed ho preso atto della posizione della comunità internazionale riguardante l'integrità territoriale dell'Ucraina inclusa la Crimea, così come lo affermano i documenti dell'ONU, dell'UE, della NATO ed altri organizzazioni internazionali, nonché della posizione ufficiale del mio stesso Governo italiano», ha detto il cantante. Tutto chiarito con il nuovo Governo dunque, al quale Al Bano rivolge la speranza «di essere invitato ed accolto in Ucraina per un grande concerto di pace e musica».

LEGGI ANCHE Romina Power posta una foto inedita di Ylenia Carrisi, la figlia scomparsa: il dolore della cantante

Ultimo aggiornamento: 12:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA