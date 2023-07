Associazione fonografici italiani: «Il regolamento della prossima edizione di Sanremo sembra un foglietto illustrativo»

«Malgrado i promettenti cambiamenti avvenuti negli scorsi mesi all’interno della RAI, il Festival di Sanremo suona sempre la solita triste melodia e quest’anno è anche più stonata del solito», commenta il presidente dell’AFI Sergio Cerruti dopo la presentazione della 74ma edizione del Festival da parte di Amadeus in collegamento al Tg1: «Come di consueto siamo stati avvisati del nuovo Regolamento solo trenta minuti prima della sua pubblicazione online, con la novità di quest’anno che ha visto il cinque volte direttore artistico svelare le decisioni del prossimo Festival in diretta nazionale, senza che le associazioni siano mai state interpellate».

Non sono infatti una novità le critiche manifestate dall’Associazione Fonografici Italiani, che già in passato ha avanzato perplessità sulla gestione e sull’organizzazione del Festival di Sanremo tali da obbligarla a presentare al TAR Liguria l’accesso agli atti sottoscritti dalla RAI e dal Comune per la realizzazione della manifestazione: «Dopo la sentenza positiva del TAR Liguria, l’emittente pubblica ha presentato opposizione e siamo in attesa delle decisioni del Consiglio di Stato – aggiorna il presidente – malgrado gli straordinari sforzi messi in atto solo per visionare documenti che dovrebbero essere pubblici, continuiamo ad assistere a una organizzazione del Festival che lancia proclami e presenta regolamenti che assomigliano più a dei bugiardini, più utili ad elencare gli effetti benefici o collaterali del Festival piuttosto che essere espressione delle norme e delle regole che dovrebbero sorreggerlo».

«Una resilienza al rispetto di norme che non ci sorprende più di tanto – continuano dall’Associazione – vista la completa inosservanza dei principi sugli affidamenti pubblici che dovrebbero probabilmente vedere l’apertura di una gara aperta dal Comune di Sanremo per la realizzazione del Festival».

Una eventualità emersa nel corso della scorsa edizione della kermesse che aprirebbe l’ipotesi di un affidamento illegittimo alla RAI da parte della giunta comunale che forse valeva la pena approfondire durante le ultime anticipazioni al tg1».

«Non abbiamo niente contro l’emittente pubblica – chiarisce il Presidente dell’AFI – e non possiamo che esprimere soddisfazione per il record di ascolti guadagnato negli ultimi anni. Il nostro compito però è quello di rappresentare e tutelare gli artisti e la musica, una missione che ci viene impedita dal modus operandi della RAI che, tra autoreferenzialità e presunzione, si è “solo” dimenticata il confronto con le associazioni di categoria. Sara forse perché anche quest’anno la musica varrà meno dello 3% del totale degli introiti?».