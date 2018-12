Adamo ed Eva di Gazzè festeggiano vent'anni a Roma e in tour

Correva l'anno 1998, quando uno dei più apprezzati cantastorie dei nostri giorni, Max Gazzè, raccontava con ironia la sua prima Favola, quella di Adamo ed Eva, accompagnato da un basso che scandiva, come un metronomo perfetto, un tempo sempre attuale.



Ora, a distanza di 20 anni esatti, “La favola di Adamo ed Eva TOUR”, dopo l’Europa, rivivrà a Roma con tre concerti-evento: 28, 29 e 30 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Tre appuntamenti unici per festeggiare il compleanno di quell’album che fu una svolta per la carriera dell’artista, e portò alla musica italiana uno dei lavori pop più amati e sperimentali dell'ultimo ventennio, tra testi ironici, surreali e poetici e suoni a tratti avveniristici.



Per “La Favola di Adamo ed Eva TOUR” Max sarà accompagnato dalla sua band storica, e riproporrà esattamente la scaletta di quel disco, riprendendo il suo basso dopo i concerti sinfonici di Alchemaya Tour della scorsa estate.



Da

La favola di Adamo ed Eva

del 1998, fino alla

Leggenda di Cristalda e Pizzomunno

di oggi, in 20 anni Gazzè ha saputo affermarsi con uno stile inconfondibile, sospeso tra il colto e il popolare. Così nell'album "La Favola di Adamo ed Eva" i suoi testi più poetici (L'amore pensato, Comunque vada), le sue composizioni più sperimentali (Nel verde, L'origine del mondo o Colloquium Vitae), sono amati tanto quanto i suoi più noti ritornelli (La favola di Adamo ed Eva, Cara Valentina), e chi l'aveva visto dal vivo in quel tour, ancora ricorda a fine esibizione il richiamo a gran voce del pubblico, con l’inesauribile coro “Valentina/Non è vero/Che poi mi dilungo spesso/Su un solo argomento”.



Dopo i 3 appuntamenti a Roma, 28, 29 e 30 dicembre (Auditorium Parco della Musica), il tour, organizzato e prodotto da OTR Live, partirà con 3 date a Torino il 3, 4 e 5 gennaio da Torino (Teatro Concordia Venaria Reale), e prosegue il 10, 11 e 12 gennaio a Reggio Emilia (Fuori Orario), il 17, 18 e 19 gennaio a Roncade (New Age), il 24, 25 e 26 gennaio a Livorno (The Cage Theatre), il 31 gennaio, 1 e 2 febbraio a Teramo (Pin Up).



Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA