“Adamo ed Eva" compiono vent'anni: torna il disco cult di Max Gazzè

In occasione del suo 20ennale ritorna in tutti i negozi “La Favola di Adamo ed Eva”, l’album di Max Gazzè che fu una svolta per la sua carriera e portò alla musica italiana uno dei lavori pop più amati e sperimentali dell'ultimo ventennio.



“La Favola di Adamo ed Eva 1998-2018 Anniversary Edition” (https://vir.lnk.to/favola) arriva in cd e doppio Lp (Virgin) in versione rimasterizzata con 15 tracce che includono anche “Una Musica può Fare” (il brano in gara a Sanremo 1999) e la ex ghost “Etereo“ che esce così dall’ombra ed entra a pieno diritto nella scaletta dell’album.



Riascoltandolo oggi,

La favola di Adamo ed Eva

rivela la sua identità senza tempo grazie anche alla modernità degli arrangiamenti, alla semplicità delle strumentazioni e alla spontaneità che permea l’ascolto e rende l’esperienza molto stimolante.



Nell’anno della nascita di Google, del Viagra e ovviamente di Windows 98; nell’anno in cui iniziava la costruzione della Stazione Spaziale Internazionale e Pantani vinceva il Giro D’Italia e il Tour de France; nell’anno degli 11 oscar al film

Titanic

, ma anche della morte di Lucio Battisti e Frank Sinatra e dello scandalo del SexGate, i testi di Max Gazzè irrompevano sulla scena musicale italiana in maniera sorprendente.



Oggi resta salda e attuale la tracklist dell’album cha va da “Cara Valentina” ai tormentone “Vento d’estate”, “Una musica può fare” o la stessa “La Favola di Adamo ed Eva”, fino a “L’amore pensato” o “Comunque vada”, tutti straordinari successi di classifica e ariplay radio.



In questi giorni Max Gazzè è impegnato in un tour europeo dedicato a questo album che approderà in Italia con tre concerti speciali a Roma, all’Auditorium Parco della Musica, il 28, 29 e 30 dicembre.

