24 Aprile 2021

di Riccardo De Palo

(Lettura 2 minuti)







Debutta subito al primo posto della classifica il nuovo album di Achille Lauro, il più teatrale e camelontico dei nostri artisti musicali, secondo i dati rilevati da Fmi/Gfk che mette insieme download, streaming e supporti “fisici”. “Faslife 4” di Guè Pequeno e Dj Harsh scivola al secondo posto. Terzi i Maneskin con il loro “Teatro d’ira”, da cinque settimane al top, che però restano primi tra i vinili venduti. Quarta Madame, reduce del palcoscenico di Sanremo, con “Sugar” che perde due posizioni.

Achille Lauro: «È l’ultimo disco ma non escludo il ritorno. Io clown? Nel mare del nulla mi distinguo»

Molti gli italiani, tra i preferiti degli appassionati, ma anche qualche straniero. Restando tra gli album, un altro due festivaliero, i Coma_Cose, debutta al quinto posto con “Nostralgia”. Un buon esordio per un concept album sulla vita pre-Covid. I primi americani sono i Greta Van Fleet, al debutto tra le hit con “The Battle at Garden’s Gate”, il disco con cui la band del Michigan formata da tre fratelli Josh, Jake e Sam Kiszka e da Danny Wagner cerca di sfuggire al cliché che li vorrebbe i continuatori dello stile rock dei Led Zeppelin. Bisogna arrivare al dodicesimo posto per trovare il nuovo album di Justin Bieber, “Justice”, e soltanto al quindicesimo The Weeknd con “After Hours”.

Tra i singoli, l’italianità è ancora più prevalente. La canzone sanremese “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino è al primo posto e resiste da otto settimane in classifica. Seguono “Voce” della diciannovenne Madame, “Lady” di Sangiovanni, “Mi manchi” di Aka 7even, “La genesi del tuo colore” di Irama…

Analizzando i dati elaborati, si conferma la tendenza attuale, con la musica melodica o hip-hop nostrana sempre più in auge, mentre restano a difendere la bandiera del rock soltanto i Maneskin e i Greta Van Fleet.