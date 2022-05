Achille Lauro conquista l'Eurovision: sale sul toro meccanico (Roberta) e bacia Boss Doms come a Sanremo

È la notte di Achille Lauro. Il cantante romano partecipa all'Eurovision 2022 e conquista il palco con il solito super show. Il cantante romano decide di cavalcare un toro meccanico incendiando il Palaolimpico di Torino. In gara come rappresentante di San Marino, porta sul palco il brano punk rock 'Stripper', un dialogo d'amore tra uno stripper e un cowboy. E nella messa in scena non si risparmia come di consueto, cavalcando un toro meccanico rosso dalle sembianze femminili che ha ribattezzato Roberta.

Prima di salire sul toro, Achille Lauro - ripetendo un gesto già visto a Sanremo - si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, facendo impazzire il pubblico del palazzetto.

Il look di Achille Lauro

Tutina nera trasparente, con slip sgambati, boa di struzzo nero al collo, stivali da cowboy e cappello di camoscio, l'artista viene accolto da un lungo applauso della platea torinese dove appaiono anche cartelloni con dichiarazioni d'amore nei suoi confronti.