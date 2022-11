Achille Lauro, il 25 novembre esce il nuovo singolo "Che Sarà"

Achille Lauro torna in scena: il 25 novembre uscirà "Che sarà" il nuovo singolo su tutte le piattaforme digitali e in radio prodotta da Gow Tribe e Gregorio Calculli per Elektra Records / Warner Music Italy. Sarà possibile ascoltarlo in anteprima sul profilo del cantante in una diretta Instagram il 24 novembre.

Una ballad intima

La canzone è una ballad intima e introspettiva, che ritrova il peso delle parole, essenziali e introspettive, la storia di un essere umano che si interroga su un futuro comune a tutti.

«So che voi conoscete la nostalgia per qualcosa che non tornerà. L’adolescenza e la piena maturità. La consapevolezza di quello che il passato e il futuro hanno già scritto per noi. Ed è per questo che so che mi capite» sono le parole dell'autore prima del lancio del brano.

