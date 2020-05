Achille Lauro, esce il 19 maggio il nuovo libro “16 marzo - L’ultima Notte”

Achille Lauro è pronto a pubblicare il suo secondo libro: dopo l’autobiografia Sono io Amleto uscita a inizio 2019, il 19 maggio esce 16 marzo - L’ultima Notte (Rizzoli). Un libro tra letteratura e poesia e che conduce il lettore in un viaggio a bordo della DeLorean tra passato, presente e futuro. Una «Ultima Notte» descritta in un racconto che narra di stati d’animo, di verità, di visioni, di follia, di consapevolezza e di maturità, di paura e di coraggio.



Achille Lauro racconta chi è davvero Lauro De Marinis (il vero nome dell'artista) e lo guarda come il suo riflesso nello specchio, per la prima volta non più un ragazzo ma un uomo maturo che in una notte buia vagheggia con il suo pensare trasformando i suoi stati d'animo in una poetica e dolorante esternazione. Un vuoto temporale che trova il senso del tempo stesso solo negli orari ordinatamente elencati.