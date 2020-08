«Negli ultimi mesi ho visto soffrire i miei genitori e questo accanimento totalmente ingiustificato unito al linciaggio mediatico adesso mi obbliga a mostrare al mondo l’ipocrisia della signora Luz del Alba Rubio».

Domingo jr ha lanciato un acuto, questo pomeriggio, qualche ora prima dell’esibizione di suo padre Placido, 79 anni, tenore e direttore d’orchestra spagnolo di fama mondiale, protagonista di due serate di Gala all’Arena di Verona, oggi e domani.

Placido Francisco Domingo, arrivato in Italia insieme con tutta la famiglia al seguito del cantante lirico di nuovo in tour dopo mesi di buio e silenzio per le accuse di molestie e la convalescenza da Coronavirus, prende fiato e poi spara su un post la sua verità, rispondendo all’intervista al soprano Luz del Alba Rubio, apparsa sulle pagine de La Repubblica e sul web, dal titolo “Quelle di Plácido Domingo non erano solo avances ma anche violenze”.

«Sono scioccato da quanto ho letto nelle dichiarazioni di una persona che fino al 26 febbraio del 2020 ritenevo vicina a me e alla mia famiglia», spiega sulla sua pagina Facebook, «Pertanto, mi vedo costretto a rendere pubblici messaggi privati che la signora in questione inviava a me e mio fratello Alvaro, manifestando solidarietà e dispiacere per gli eventi che stavano investendo la mia famiglia, chiedendo con insistenza a noi e all’assistente di mio padre l’accesso al backstage, inviando “sinceri” auguri per l’anniversario di matrimonio dei miei genitori e via dicendo... tutto ciò avveniva quando, a suo dire, la signora aveva già fornito la sua dichiarazione anonima contro mio padre».

E a seguire, una valanga di WhatsApp che Luz avrebbe mandato fino a qualche mese fa alla famiglia Domingo: “Querido... “Hola”, “Me dio mucho gusto verte a ti y a tus Padres”, cuoricini, “veo los videos de celebracion 57th de tus padres”, bacetti. E un post del 25 aprile 2019 accompagnato da una foto che ritrae la cantante sorridente con Domingo in cui scrive: Placido listened to me singing in Rome my 1er Lucia di Lammermoor and he invited me to sing at the opera house in Washington and Los Angeles in USA. 20 years passed but our smiles are intact as they come from the heart (Domingo ha ascoltato a Roma la mia Lucia di Lammermoor e mi ha invitato a cantare a Washington e a Los Angeles. Sono passati 20 anni ma i nostri sorrisi sono intatti perché arrivano dal cuore).

Indignato, Placido Domingo jr continua: «Per non parlare delle svariate occasioni in cui la signora Luz Del Alba Rubio, in interviste video o a stampa, ha più volte affermato che si aspettava un aiuto da parte di mio padre nella sua carriera, per il solo fatto di avermi coinvolto in alcuni suoi progetti musicali, come se il suo invitare me a cantare costituisse “merce di scambio” per ottenere favori da mio padre».

Una raffica che arriva a poche ore dalla lettera di Placido Domingo, investito da accuse di molestie sessuali che gli sono state rivolte pubblicamente nell’ultimo anno, scritta poco prima di entrare in scena: «Sono sconcertato dalle dichiarazioni gravemente lesive rilasciate da Luz del Alba Rubio nei miei confronti e le contesto fermamente. Trovo anche molto grave e inappropriato il coinvolgimento della mia famiglia che al contrario, come me, l’ha invece supportata da anni e lei stessa più volte lo ha dichiarato pubblicamente oltre che a noi».

«Da un anno a questa parte il Maestro», aggiunge il suo staff, «è stato fatto oggetto di un processo mediatico, fondato su dichiarazioni gravemente lesive e mai comprovate che ne hanno minato la serenità oltre che la gloriosa carriera. Domingo, mai giudicato colpevole da alcun tribunale, non è mai stato denunciato per alcun reato, non è mai stato sotto processo e non ha mai subito alcuna condanna - penale o civile - in nessun paese al mondo».

Cecilia Gasdia, sovrintendente dell’Arena che ospita l’evento, stasera e domani, risponde ferma: «La mia risposta come sovrintendente e come donna è che ho scritturato Placido Domingo nel 2020 e anche per il 2021». Domingo, stasera, canterà nel gala “Plàcido Domingo per l'Arena” e domani salirà sul podio per dirigere il soprano Sonya Yoncheva e il tenore Vittorio Grigolo, tra Verdi, Giordano, Puccini e perle del repertorio francese. «Davvero è stato un raggio di sole», commentò Domingo, in occasione dell’invito.

Ultimo aggiornamento: 19:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA