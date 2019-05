“Abbi cura di me”, dopo sei anni Simone Cristicchi torna in tour

Dopo anni di spettacoli teatrali, Simone Cristicchi, complice anche un festival di Sanremo ricco di soddisfazioni con il brano

Abbi cura di me

, è tornato a innamorarsi della musica. E dal 19 maggio il cantautore sarà nuovamente in tour, a sei anni dall'ultimo.



«Sanremo ha contribuito tantissimo a questo ritorno, anche se la musica non l'ho mai abbandonata. La valanga di affetto e gratitudine che mi ha travolto mi ha convinto a rispolverare tutto il mio repertorio, anche a fronte di una maturazione avvenuta proprio in teatro», racconta Cristicchi che per il debutto ha scelto la sua Roma, «anche se ormai, vivendo ai Castelli Romani, la vivo più da turista e per questo forse riesco ad apprezzarla di più. Però e grazie a Roma, alla gente che la popola che sono nate le mie prime canzoni: osservavo la gente sui bus e in metropolitana e inventavo per loro mille vite diverse».



In cantiere anche un album nuovo («mi è tonata anche la voglia di scrivere...»), mentre a novembre arriverà il documentario Happy-Next. In tutto Cristicchi sarà impegnato per una quarantina di date durante tutta l'estate. Questi i primi appuntamenti confermati: 19 maggio Roma, 30 maggio Trieste, 14 giugno Cesenatico (Fc), 20 giugno Fiesole (Fi), 30 giugno Chamois (Ao), 16 luglio Vigevano (Pv), 20 luglio Scario (Sa), 6 settembre Brescia.

