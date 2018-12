A Verona e a Caracalla i “Final Concerts” di Ennio Morricone

Ennio Morricone dirigerà a Verona e Roma i “ final concerts ” . Il maestro, 90 anni appena compiuti, sarà il 18 e 19 maggio all'Arena di Verona e poi il 15 e 16 giugno e il 21 e 22 giugno alle Terme di Caracalla a Roma.



I concerti sono parte del suo “ 60 Years of Music ” World Tour, che celebra il sessantesimo anniversario della carriera del compositore e direttore d'orchestra e finora ha visto svolgersi più di 50 concerti in 35 città europee.



Oltre 650.000 appassionati hanno assistito ai concerti del tour dal 2016 ad oggi per vedere il maestro dirigere personalmente un'orchestra e un coro che portano più di 200 persone sul palco. Una delle particolarità di questi nuovi concerti sono le scalette differenti nelle varie serate. © RIPRODUZIONE RISERVATA