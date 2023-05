Mia Martini, 50 anni di Minuetto: la versione rimasterizzata dai nastri originali

Lunedì 29 Maggio 2023, 12:42

Era il 1973 quando la musica italiana aggiungeva al proprio repertorio quello che sarebbe diventato uno suoi dei capolavori senza tempo. Franco Califano e Dario Baldan Bembo firmavano, infatti, ‘Minuetto’ interpretato da Mia Martini che torna oggi più vivido che mai. È disponibile, ‘Il giorno dopo – 50th Anniversary Edition – Remastered 2023’ (BMG), versione dell’album rimasterizzata dai nastri originali a 24 bit – 192 Khz. Il disco, che arrivò nei negozi il 25 maggio 1973 con Dischi Ricordi consacrando definitivamente il talento di Mia Martini, esce in digitale e fisico (CD e vinile). In particolare, per i fan e i collezionisti, viene rilasciata una versione su doppio vinile nero in edizione limitata numerata. Ad arricchirlo, un libretto 12 pagine con foto di Roberto Rocchi (presente nella versione originale). Foto da Ufficio Stampa – Kikapress / Music: Korben

