Un Topolino da Guinness dei primati a Lucca Comics & Games

A Lucca Comics & Games The Walt Disney Company Italia ha celebrato il 90° anniversario di Topolino conquistando il Guinness World Record per la striscia a fumetti più lunga del mondo ad opera di un singolo artista.

Una straordinaria impresa realizzata da Claudio Sciarrone, uno dei più rilevanti disegnatori Disney. La striscia, lunga ben 297,50 metri, vede Topolino protagonista di una storia inedita ideata per l’occasione e che ha visto lo stesso Sciarrone nella duplice veste di disegnatore e sceneggiatore.

Ultimo aggiornamento: 22:21 © RIPRODUZIONE RISERVATA