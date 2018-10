"Pixar, 30 anni di animazione", la meraviglia di Toy Story, Nemo e Ratatouille al Palazzo delle Esposizioni

Da "Alla ricerca di Nemo" a "Toy Story", passando per "Monsters & Co." e "Ratatouille", fino a "Inside Out" e "Coco". Questo e molto altro è in mostra al Palazzo delle Esposizioni con "Pixar. 30 anni di animazione", la casa di produzione cinematografica fondata in California nel 1986. Un'esposizione con più di 400 opere realizzate dai 40 artisti che dal semplice schizzo a matita o pennarello, realizzano dei calchi e modelli fatti a mano che si sono trasformati in collage e storyboard fino a diventare il film proiettato in sala.



Il percorso espositivo è diviso in tre sezioni - Personaggi, Storie, Mondi - a cui si aggiungono una selezione di video, proiezioni e due installazioni spettacolari in cui diventa possibile entrare letteralmente nell'opera. Si tratta di Artscape (un montaggio ad hoc attraverso le produzioni Pixar, partendo dai disegni preliminari) e Zoetrope (un omaggio alle origini del cinema attraverso il movimento e la luce) che grazie alla tecnologia digitale fanno rivivere le opere esposte.

«Siamo innamorati di Roma, città d'arte e di architettura. Città di per sé opera d'arte - racconta Elyse Klaidman, direttore delle Mostre e degli archivi Pixar Animation Studios -. Con Pixar vogliamo raccontare le storie che fanno parte dell'umanità. Nel 2005 abbiamo iniziato questo cammino al MOMA di New York e oggi siamo qui, dove vogliamo continuare a celebrare l'arte e la narrazione. L'augurio è che chi venga ne rimanga ispirato».



Le fa eco Maria Grazia Mattei, curatrice dell'edizione italiana: «Viviamo in un'epoca di transizione culturale, dove abbiamo messo al centro la tecnologia - come un cannocchiale al rovescio -, generando ansia verso il futuro... Ebbene, il cannochiale va rovesciato, per tornare a vedere qual è l'apporto umanistico esistente tra uomo e mezzo tecnologico. Torniamo a vedere l'arte come una bottega rinascimentale digitale, creando collaborazione e interdisciplinarità con il mondo digitale».

Da non perdere la rassegna cinematografica ad ingresso gratuito "Passione Pixar", in programma nella sala cinema dal 19 ottobre al 13 gennaio, la serie di incontri sull'animazione Pixar dal titolo "A regola d'arte" e "Dietro le storie", le visite per scuole e famiglie nei laboratori d'arte di Palazzo delle Esposizioni.

Pixar. 30 anni di animazione

9 ottobre 2018 - 20 gennaio 2019

Palazzo delle Esposizioni

www.palazzoesposizioni.it

