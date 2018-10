Guendalina Dorata porta in mostra "Il fascino della sottrazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per me dipingere è molto naturale, un gesto quotidiano. Vado nel mio studio, insieme alle tele, ai miei colori, ai miei strumenti. Seguo l'ispirazione del momento, cercando di trasmettere in una veste non figurativa l'emozione di quell'attimo e di bloccarla così, su tela».Così Guendalina Dorata, giovane pittrice romana autodidatta classe 1992, che si sta facendo strada nel mondo dell'arte, ha introdotto la sua prossima mostra intitolata “Il fascino della sottrazione – pitture in acrilico”, che si terrà venerdì 12 ottobre, a Roma, all’interno di Palazzo Gaddi (di fronte a Castel Sant’Angelo). Il vernissage è previsto per le ore 19.00, con un rinfresco a seguire.Un sogno che si è trasformato in passione prima e divenuto poi una professione, con una carriera che, nonostante la sua giovane età, le sta già regalando diverse soddisfazioni. Dorata ha sviluppato, nel tempo uno stile non figurativo tutto suo, dove si mescolano il cromatismo di colori chiaroscuri al pastello come simbolo della sua infanzia.«Dipingo opere astratte, utilizzo solitamente uno strato di materiale gessoso prima del colore, che rende la superficie tridimensionale”, le parole dell’artista. “Con colori acrilici, spesso legati a materiali alternativi come tessuto, metalli e carta. A volte applico il colore con più attenzione, con maggiori richiami alle opere di Cy Twombly. Altre volte invece utilizzo colori più forti o la tecnica dell'”action painting” che rimanda alle opere di Pollock».Alcuni dei quadri di Guendalina, che sembrano ispirarsi alle opere surrealiste di Salvador Dalì e Pablo Picasso, sono esposte al White Villa Hotel a Tel Aviv e altre a Villa Venus, a Bali,Ma è con la sua prima mostra personale, “” , tenutasi a Roma nel 2016 presso lo Studio Dorata, che in lei si delinea uno stile di pittura centrato su corrispondenze quasi proustiane, tra gli oggetti, i segni del vivere quotidiano e gli spazi interiori.«Le opere di Guendalina Dorata esprimono un’estetica che si connota da un lato come superamento delle forme del passato e dall’altro come stratificazione di esperienze pittoriche della tradizione. Un flusso creativo che procede, però, non per accumulo ma per sottrazione», il commento del critico d’arte Lamberto Petrecca. «Da qui il fascino discreto di opere che non si svelano mai del tutto, per lasciare in chi guarda la possibilità di riempire di senso ciò che è stato solo suggerito»Le opere di Guendalina Dorata , 20 in totale, saranno esposte sia nel cortile esterno che all'interno di Palazzo Gaddi. Questa scelta è stata dettata proprio dal voler mescolare lo stile astratto e moderno delle mie opere con le statue e le arcate del cinquecento.