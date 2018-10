Le icone e la Campbell's Soup: vita e capolavori di Andy Warhol in mostra al Vittoriano

Le icone più popolari come Marilyn Monroe e Liz Taylor; il barattolo della Campbell's Soup; lo

scandalos

adesivo della banana sulla copertina dell'album The Velvet Underground and Nico. Il mito di Andy Warhol arriva a Roma in una grande mostra che rende omaggio all'artista e all'uomo, a 90 anni dalla nascita, dal 3 ottobre al 3 febbraio al Complesso del Vittoriano.



Dalle origini della Pop Art, di cui Warhol è creatore ma anche un po' figlio, fino al 1987, quando al vertice del successo muore dopo un banale intervento, la mostra ripercorre la carriera dell'artista e la sua vita straordinaria, fatta di trasgressioni, intuizioni ed eccessi, restituendo lo spirito di tre decenni, dagli anni '60 agli anni '80.



In oltre 170 opere, emergono la capacità visionaria e le ossessioni di Warhol, che riuscì a confrontarsi in modo inedito con le nuove forme di comunicazione di massa, rivoluzionando non solo il concetto stesso di arte e la pratica artistica, ma anche il mondo della musica, del cinema, della moda.

